به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای طالبی درشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت:هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان اتاق بازرگانی کرمان با بازدید از بنگاه‌های اقتصادی کار خوبی فراتراز وظیفه برای بررسی شرایط ان‌ها انجام دادند.

استاندار کرمان بیان کرد:تبعات اقتصادی جنگ و محاصره اقتصادی از اینجا به بعد بیشتر خود را نشان می‌دهد و باید محکم با تعامل و همراهی بخش‌های مختلف به تولید بپردازیم.

وی افزود: ما در جنگ قرارگاه‌هایی برای مدیریت بازار تشکیل دادیم و کرمان از استان‌های موفق در تنظیم بازار در کشور بوده ولی حتما یک قرارگاه حمایت از تولید را در استان تشکیل میدهیم و کار حمایت از تولید را با جدبت دنبال خواهیم کرد و برای رفع مشکلات و برخی پیشنهاد‌ها حتما با مکاتبه با تهران بصورت جدی پیگیر خواهیم بود.

طالبی بیان کرد: فرصت‌هایی راکه در تهدید وجود دارد باید بشناسیم و ازآن استفاده کنیم، ما هم اکنون برای فعالسازی بخش‌های راکد معدنی استان با توجه به تفویض اختیازی که داریم در حال کار هستیم.

وی گفت: پرداختن به واحد‌های اسیب دیده از جنگ از وظایف اصلی ماست، اما رویکرد‌های ما در توسعه بخش‌های مختلف را هم با جدیت دنبال میکنیم تا از همه ظرفیت‌های استان برای توسعه سرمایه گذاری و تولید بهره ببریم.