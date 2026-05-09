به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به روند اجرای طرح سایت پیشرفته پسماند شهرستان قائمشهر، گفت: اقدامات متعددی در حوزه‌های اجرایی و زیرساختی در حال انجام است و پیشرفت‌های قابل توجهی ثبت شده است. ‎

عبدالرضا دادبود افزود: در همین راستا رنگ‌آمیزی و سندبلاست بخش‌های مرتبط با تجهیزات، همچنین در حال جانمایی ماشین‌آلات فاین کارگاه در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: تعریض جاده دسترسی به سایت، کانال‌کنی و لوله‌گذاری مسیر آبرو‌های فصلی کارگاه قائمشهر نیز در حال اجراست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: تهیه و ورود جدول‌های ناودانی یو و بلوکی جهت محوطه‌سازی سایت از دیگر اقدامات انجام‌شده در دست انجام است.

وی همچنین از لجن‌برداری مسیر جاده‌های دسترسی سایت، غلتک‌کوبی و اجرای بتن مگر در کارگاه قائمشهر خبر داد و افزود: این بخش‌ها با هدف آماده‌سازی بستر عملیات‌های بعدی در حال پیشروی است.

دادبود تصریح کرد: در ادامه روند اجرایی تاسیسات، لوله‌گذاری سیستم هوادهی از کف سوله ۳۵ در ۹۰ در قائمشهر انجام شده و هم‌اکنون نازل‌های هوادهی نیز در حال نصب است.

این مقام مسئول افزود: همچنین نصب رفتر‌ها و تیر‌های سوله ۳۰ در ۶۰ در قائمشهر در حال انجام بوده و پیشرفت‌های اجرایی در این بخش ثبت شده است.

اتمام بتن‌ریزی دیوار محیطی در قسمت کنار سوله ۳۰ در ۶۰ نیز به عنوان یکی از اقدامات تکمیلی مورد اشاره قرار گرفت.

دادبود در پایان گفت: تخریب دیوار‌های اطراف، خاکبرداری سایت روباز و اجرای مخلوط کوهی در کف، همچنین تکمیل بنایی و قالب‌بندی فنداسیون دیوار محیطی در محدوده سایت قائمشهر از دیگر برنامه‌های در دست انجام است.