تیم نیروی زمینی ارتش در رقابتهای هاکی روی یخ مردان یادبود ماکان نصیری به مقام قهرمانی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بازی پایانی لیگ پنجم هاکی روی یخ مردان، تیم نیروی زمینی ارتش در مصاف باام دات آر ۳ - ۲ نتیجه را واگذار کرد، اما با ۳۵ امتیاز قهرمان شد.
مصاف این دو تیم در وقتهای معمول با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید و بدین ترتیب قهرمانی تیم نیروی زمینی ارتش مسجل شد، اما در وقتهای اضافی تیمام دات آر به گل طلایی دست یافت و با ۳۴ امتیاز نایب قهرمان شد.
برای نیروی زمینی ارتش، عرشیا غفوری و پارسا جلالی و برای تیمام دات آر علیرضا محمودی در وقتهای معمولی گل زدند و گل طلایی این تیم را جلال کیهانفر به ثمر رساند.
در پایان این بازی علیرضا محمودی از تیمام دات آر و دانیال ساروقی از تیم نیروی زمینی ارتش به عنوان بهترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند. این آخرین بازی این دو تیم در این فصل بود که کادر فنی تیمام دات آر جلال کیهانفر و کادر فنی تیم نیروی زمینی ارتش فرشاد مقدسی را به عنوان بهترین بازیکن فصل دو تیم معرفی کردند.
در این بازی که دیشب برگزار شد قضاوت بازی را امیر حسین رودسرابی، سیامک پورذنعمت، مرتضی پاسدار و امیر مقدم برعهده داشتند و خانمها هاله ملک مدنی و نرگس صالحی زاده در میز داوران وقایع بازی را ثبت کردند.
بدین ترتیب تیم نیروزی زمینی ارتش با ۳۵ امتیاز قهرمان شد تیمام دات آر با ۳۴ امتیاز در رده دوم جای گرفت و و تیم آیس استارز با ۱۸ امتیاز در رده سوم جای گرفت.
در پایان این بازی مراسم اختتامیه با حضور مسئولان فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی و انجمن هاکی روی یخ برگزار شد و کاپ و مدال قهرمانی به بازیکنان و تیمهای اول تا سوم اهداء شد.
این مسابقات تحت عنوان جام ماکان (ماکان نصیری شهید جاوید الاثر مدرسه شجره طیبه میناب) برگزار شد. همچنین در پایان لیگ مطابق سالهای گذشته عروسکهایی داخل زمین پرتاب شد تا امسال به بازماندگان مدرسه شجره طیبه میناب هدیه داده شود.