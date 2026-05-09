به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،به نقل از وزارت نیرو این طرح که استان مرکزی به عنوان منطقه آزمایشی میزبانی آن را برعهده دارد، با حضور حسن چاهی، مجری طرح ساماندهی مصارف انرژی چاه‌های آب کشاورزی شرکت توانیر و تعدادی از مدیران ارشد آب و برق استان، رسماً افتتاح خواهد شد.



همچنین در راستای تحقق عدالت اجتماعی، پایداری منابع آب و برق و تسریع در پاسخگویی به بهره‌برداران چاه‌های کشاورزی طراحی شده و در سراسر کشور توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای و همکاری شرکت‌های توزیع برق اجرا می‌شود. به همین منظور، «میز خدمت» مرتبط با این طرح در محل مربوطه دایر شده تا فرآیند اطلاع‌رسانی و پیگیری درخواست‌ها تسهیل شود.

کنترل اعتبار و رعایت مفاد پروانه بهره‌برداری، رعایت ساعت کارکرد مجاز چاه، پایش لحظه‌ای مصارف آب و برق، نظارت بر قدرت قراردادی، هوشمندسازی و کنترل‌پذیری چاه‌ها، افزایش راندمان منصوبات چاه‌های کشاورزی، احداث و ساماندهی نیروگاه‌های خورشیدی کشاورزی، شناسایی و تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز برقدار، تعیین تکلیف انشعابات فرعی برق، تست و بازرسی و بازدید میدانی مشترک از جمله اهداف اجرایی این طرح است.

گفتنی است، تأکید اصلی این طرح بر رعایت مفاد پروانه بهره‌برداری چاه کشاورزی است که ضامن تداوم امنیت تأمین آب و برق کشور خواهد بود.