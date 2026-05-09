مردی ۳۳ ساله در رشت که به دلیل مسائل مالی، پس از ریختن بنزین بر روی خود قصد خودسوزی داشت، با حضور به موقع ماموران پلیس و آرامش بخشی آن ها، از کار خود منصرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: مردی ۳۳ ساله که به دلیل اختلاف حساب در معامله خودرو با متصدی نمایشگاه، خشمگین شده و کنترل خود را از دست داده بود، بنزین بر روی خود ریخت و قصد خودسوزی داشت که با تماس یکی از شهروندان شاهد ماجرا با پلیس ۱۱۰، مأموران کلانتری ۱۳ رشت به سرعت در صحنه حادثه حاضر شدند.

مأموران پلیس با استفاده از مهارت‌های روان‌شناختی، با گفت‌و‌گو با این جوان و ایجاد آرامش، موفق شدند وی را از اقدام به خودسوزی منصرف کنند.

مأموران پس از مهار موقعیت، راهنمایی‌های قضایی مورد نیاز را به این فرد ارائه کردند و وی را تحت نظر نیرو‌های امدادی قرار دادند تا اقدامات پزشکی لازم انجام شود.