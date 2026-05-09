کشف اجناس احتکاری۱۳۰ میلیاردی در اردبیل
فرمانده مرزبانی استان اردبیل از کشف انبار احتکار مواد غذایی و ارزاق عمومی در انباری در یکی از مناطق مرزنشین شهرستان پارسآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار سید شاهین اسمعلی، فرمانده مرزبانی استان اردبیل اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با احتکار، مرزبانان هنگ پارسآباد خبری مبنی بر احتکار مواد غذایی و ارزاق عمومی در انباری در منطقه مرزنشین دریافت کردند.
وی افزود: پس از دریافت خبر و حصول اطمینان از صحت گزارشهای دریافتی و هماهنگی قضائی، بلافاصله مأموران موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و به محل موردنظر اعزام شدند.
فرمانده مرزبانی استان اردبیل با بیان اینکه کشفیات بهدستآمده در این عملیات بهصورت غیرقانونی دپو و احتکار شده بود، گفت: در بازرسی از محل مقادیر قابلتوجهی مواد غذایی شامل ماکارونی، کنسرو تنماهی، انواع نوشیدنی و.. بهصورت احتکار شده کشف شد.
سردار اسمعلی از برخورد قاطع با دلالان و سودجویانی که به روشهای مختلف در صدد برهمزدن نظم بازار هستند خبر داد و بیان کرد: ارزش تقریبی کشفیات ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است و دراینرابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.