به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی استاندار یزد در پیامی به مناسبت هفته هلال احمر نوشت: هجدهم اردیبهشت‌ماه، روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، یادآور ایثارگری انسان‌هایی است که داوطلبانه، زندگی و توان خود را وقف تسکین آلام بشری و نجات جان همنوعان می‌کنند. این نهاد مردمی، همواره در سخت‌ترین روز‌های این سرزمین، تکیه‌گاهی استوار برای آسیب‌دیدگان و مظلومان بوده است.

تاریخ فداکاری‌های این عزیزان، به‌ویژه در ایام «جنگ رمضان»، هرگز از حافظه ملت ایران و مردم شریف استان یزد پاک نخواهد شد. در آن روز‌ها که آسمان شهر‌ها مورد حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و دیوار‌های خانه‌ها بر سر مردمان بی‌گناه فرو می‌ریخت، سپیدجامگان هلال احمر نه در سنگر‌های دوردست، بلکه در قلب حادثه و میان گرد و غبار آوار‌های فروریخته حضور داشتند.

شجاعت مثال‌زدنی این دلاوران در بیرون کشیدن جان‌های خسته از میان ویرانه‌ها، آن هم در شرایطی که خطر بمباران‌های مجدد بر سر هر کوی و برزنی سایه افکنده بود، شکوهی از انسانیت را در جبهه شهر‌ها به تصویر کشید. آنها ثابت کردند که در هر لحظه‌ای که مردم در فشار و سختی باشند، پیش‌قراولان یاری و امید هستند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امدادگر، این روز بزرگ را به همه کارکنان، داوطلبان و جوانان غیور این جمعیت تبریک گفته و از درگاه ایزد منان، برای این قهرمانان بی‌ادعا که همواره پناهِ روز‌های سخت شهروندان هستند، سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.

گفتنی است از ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت به عنوان هفته هلال احمر بوده که امسال با شعار «هلال در میدان» گرامی داشته می‌شود.