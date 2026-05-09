پخش زنده
امروز: -
نسرین نکیسا، بازیگر سریال «گذرگاه»، با اشاره به استقبال مخاطبان از این مجموعه تلویزیونی گفت: قصه این سریال به دلیل روایت ارزشها و خاطرات مشترک نسلهای مختلف ایرانی، برای مردم جنبهای ملموس و نوستالژیک دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نسرین نکیسا، بازیگر سریال «گذرگاه»، درباره بازتاب و حالوهوای این مجموعه تلویزیونی اظهار کرد: در شرایط این روزها، بهواسطه فضای داستانی که برای ما ایرانیها همواره نوستالژی ایجاد کرده، «گذرگاه» توانسته بیش از گذشته در دل مخاطبان جای گیرد.
وی با اشاره به تجربه ایفای نقش مادر خانوادهای با روحیه انقلابی در این سریال گفت: ما در ایران روزهای دشوار بسیاری را پشت سر گذاشتهایم؛ از روزهای ابتدایی انقلاب تا دوران دفاع مقدس. هنگام خواندن فیلمنامه، قصه برایم بسیار دلچسب بود و خاطرات آن دوران را تداعی میکرد. به همین دلیل تصور میکنم داستان برای مخاطب هم ملموس و دوستداشتنی است.
نکیسا افزود: رشادتها، اخلاقیات، ایمان، تعهد و وطندوستی از ویژگیهایی است که در زندگی بسیاری از ایرانیها دیده میشود و در «گذرگاه» نیز نمود دارد. همین ارزشهاست که بخش مهمی از هویت و تجربه مشترک ما را شکل داده است.
این بازیگر درباره خردهداستانهای سریال توضیح داد: جوهره زندگی رسیدن به آرمانها با صبر و پشتکار است؛ قصه این خانواده نیز همین مسیر را به تصویر میکشد. هر یک از اعضای خانواده براساس ارزشهایی که به آن باور دارند، تصمیم میگیرند و پیش میروند.
وی در پایان بر اهمیت توجه به انسجام خانواده در این سریال تأکید کرد و گفت: ما یک وطن داریم و شخصیت ما در همین سرزمین شکل گرفته است.
در «گذرگاه» بیش از هر چیز پیام وحدت، همدلی و یگانگی یک خانواده ایرانی منتقل میشود.
سریال «گذرگاه» هر شب ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه یک سیما پخش میشود.