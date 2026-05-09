سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه غیرحضوری (وبیناری) صحن مجلس فردا (یکشنبه) با هدف بررسی علت گرانی‌های اخیر و التهابات بازار و ارائه راهکار‌های معیشتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه صحن به منظور بررسی گرانی‌های اخیر خبر داد.

عباس گودرزی با اعلام اینکه این جلسه فردا (یکشنبه) برگزار می‌شود، تصریح کرد: نشست صحن به دلیل تدابیر اعلامی و مبتنی بر شرایط موجود به صورت وبینار (ویدئوکنفرانس) برگزار خواهد شد و نمایندگان به بررسی ابعاد مختلف التهابات اخیر بازار و نگرانی‌های معیشتی مردم خواهند پرداخت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این جلسه با موضوع گرانی‌های اخیر در دستور کار اصلی صحن قرار گرفته است.