به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و برروی خلیج فارس و تنگه هرمز وزش باد‌های نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی و مواج شدن دریا پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل، جزایر و پاره‌ای نقاط دور از ساحل بویژه مناطق غربی و مرکزی استان محتمل خواهد بود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: دریا بویژه بعدازظهر و شب مواج و بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر و نیم خواهد رسید و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر به ویژه بنادر غربی استان در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از دریاروی با شناور‌های سبک خودداری و تردد شناور‌های تجاری به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: تداوم این شرایط جوی و دریایی تا اواخر وقت فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت پیش بینی می‌شود و از لحاظ دمایی نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای در استان مورد انتظار است.