ثبتنام جشنواره تعاونیهای برتر سال ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از آغاز ثبتنام جشنواره تعاونیهای برتر سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از تعاونیهای موفق، نوآور و اثرگذار در سطح ملی و استانی برگزار میشود.
اشرفی با اشاره به نقش محوری بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان سهگانه اقتصاد کشور، افزود: تعاونیها نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، توسعه عدالت اقتصادی و مردمیسازی اقتصاد ایفا میکنند.
به گفته وی برگزاری این جشنواره فرصتی ارزشمند برای ارزیابی عملکرد تعاونیها، شناسایی الگوهای موفق مدیریتی، تولیدی و خدماتی و معرفی آنها به سایر فعالان این حوزه است.
مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی، افزود: شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی تعاونیها از ۱۵ اردیبهشت در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون بارگذاری شده و تا ۱۵ خرداد به مدت یک ماه برای شرکتهای تعاونی قابل دسترس است.
اشرفی از تمامی تعاونیهای استان خواست در بازه زمانی مذکور با مراجعه به سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون ، ضمن بهروزرسانی اطلاعات ، نسبت به ثبتنام و بارگذاری مستندات لازم ، اقدام کنند.
وی ابراز امیدواری کرد: با حضور پررنگ تعاونیهای فعال استان در حوزههای مختلف، جشنواره تعاونیهای برتر سال جاری به نمادی از همافزایی، کار گروهی و توسعه پایدار استان و کشور تبدیل شود.