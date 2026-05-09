فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار از دستگیری سارق برنج و کشف ۲۵۰ کیلو برنج مسروقه به ارزش یک میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت ۲۵۰ کیلو برنج از انباری منزلش، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ حسین زاده افزود: ماموران با اقدامات اطلاعاتی موفق شدند سارق را شناسایی و دستگیر و از مخفیگاهش ۲۵۰ کیلو برنج به ارزش یک میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس به ۷ فقره سرقت اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.