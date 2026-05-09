

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید ربیعی، دبیرکل فدراسیون وزنه برداری و سرپرست تیم اعزامی ایران به مسابقات قهرمانی جوانان ۲۰۲۶ با تبریک کسب عنوان قهرمانی رقابت‌ها به مردم ایران و جامعه این رشته گفت: باید به آینده وزنه برداری کشورمان امیدوار باشیم. تغییر نسل بزرگسالان و عنوان قهرمانی بزرگسالان جهان در سال ۲۰۲۵ و چندین قهرمانی جهان و آسیا در سنین پایه در این چهارسال نویدبخش آینده‌ای پرستاره و درخشان برای وزنه برداری ایران است.

او با تمجید از عملکرد ملی پوشان با وجود سفر دشوار به مصر گفت: جوانان ما در این چند روز نشان دادند که حتی در شرایط سخت هم با انگیزه بالا و ایمان قوی می‌توانند بهترین نتیجه را بگیرند. امیدوارم روزی برسد که این جوانان جا پای بزرگان وزنه برداری ایران بگذارند و در المپیک افتخارآفرینی کنند.

دبیرکل فدراسیون وزنه برداری گفت: فدراسیون تمام تلاش خود را کرد تا این تیم آینده دار به مسابقات مصر برسد و از جلود رپیس فدراسیون جهانی که پیگیر فراهم شدن شرایط صدور ویزای تیم ایران بود تشکر کنم. با رسیدن تیم به این مسابقات رپیس فدراسیون جهانی هم بسیار خوشحال شد و بار‌ها در صحبت هایش عنوان کرد که "مسابقات بدون ایران را دوست ندارد. "

ربیعی درباره رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا که تیم ایران با ۲ وزنه بردار در آن شرکت می‌کند گفت: به تشخیص کادرفنی و تایید کمیته فنی به این خاطر که تیم ملی با آمادگی کامل در بازی‌های آسیایی شرکت کند و به خاطر این رقابت‌ها مجبور نباشد برنامه تمرینی چند ماهه خود را تغییر دهد و ریکاوری که به خاطر فشردگی سال گذشته بود کامل شود تصمیم بر عدم اعزام تیم بود.

او در ادامه افزود: با این حال با توصیه آقای جلود مبنی براینکه تیم ایران با حداقل نفرات در قهرمانی آسیا حضور داشته باشد و کیفیت مسابقات بالاتر برود کادر فنی برای محک زدن علیرضا یوسفی بعد از بهبود آسیب دیدگی زانو و برای اینکه علیرضا نصیری جوان آینده دار ایران میدان بیشتری ببیند و برای میادین آینده باتجربه‌تر شود تصمیم بر اعزام این دو نفر گرفته شد.