نجاتگران ، فردی را که از ارتفاعات کوه خم جاده داراب به استهبان سقوط کرده بود ، نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر داراب گفت: در گزارشی مبنی بر سقوط مردی ۶۰ساله در ارتفاعات کوه خَم واقع در کیلومتر ۱۵ جاده داراب به استهبان، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

حیدری افزود: نجاتگران پس از پیمایش سه ساعته مسیر کوهستانی و دسترسی به فرد، اقدام به انجام کمک‌های اولیه کردند و مصدوم را با کمک نیرو‌های مردمی به نقطه امن انتقال و برای درمان تکمیلی به عوامل اورژانس تحویل دادند.