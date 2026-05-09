سرپرست مرکز بینالملل و مدارس خارج از کشور با اشاره به تأثیر جنگ بر روند تحصیل دانشآموزان ایرانی مقیم خارج از تعیین تکلیف دانشآموزان ساکن امارات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛محمد سلیمی ,سرپرست مرکز بینالملل و مدارس خارج از کشور با بیان اینکه پس از جنگ اخیر، تنها در کشور امارات با لغو مجوز مدارس ایرانی مواجه شدیم گفت: حدود ۱۳۰۰ نفر از ۲۳۰۰ دانشآموز ایرانی این کشور به مدارس داخل کشور و مدارس بین الملل امارات منتقل شدند و یکهزار دانشآموز باقیمانده که شرایط بازگشت به ایران را نداشتند، بهصورت آنلاین توسط سرپرستی مدارس ایران در استانبول ترکیه، ساماندهی شدهاند.
سلیمی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ دانشآموز در ۷۴ مدرسه ایرانی و در ۳۴ کشور مشغول تحصیل هستند، گفت: این مدارس در خارج از کشور برای فرزندان کارگزاران نظام و ایرانی های مقیم خارج از کشور فعالیت میکنند و برنامه درسی ایران در آنها اجرا میشود.
وی با اشاره به تأثیر جنگ اخیر بر روند تحصیل دانشآموزان در خارج از کشور افزود: ما فقط در امارات با مشکل مواجه شدیم. سه روز پس از شروع جنگ، مجوز مدارس ما در این کشور لغو شد. حدود ۲۳۰۰ دانشآموز تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۳۰۰ نفر با دریافت پرونده به مدارس داخل کشور بازگشتند و گروهی به مدارس بینالملل در امارات رفتند.
سرپرست مرکز بینالملل و مدارس خارج از کشور ادامه داد: حدود هزار دانشآموزی که در امارات ماندند و شرایط بازگشت نداشتند، بهصورت آنلاین از طریق سرپرستی مدارس ایران در ترکیه تحت پوشش قرار گرفتند تا پایان سال تحصیلی از ظرفیت مدارس ایرانی بصورت آنلاین استفاده کنند.
سلیمی درباره ساختار مدیریتی این مدارس گفت: مرکز امور بینالملل دارای هفت سرپرستی مدارس در خارج از کشور بوده که مدارس تحت پوشش خود را مدیریت و پشتیبانی میکنند.
وی در خصوص پیگیری حقوقی لغو مجوز مدارس ایرانی در امارات افزود: مکاتباتی از طریق وزیر آموزش و پرورش با وزیر امور خارجه جهت پیگیری حقوقی امور و نیز نهادهای بین المللی انجام شد. سازمان توسعه دانش و نیروی انسانی دبی (KHDA) اعلام کرد این تصمیم سیاسی در مقامی بالاتر گرفته شده و امکان تجدیدنظر وجود ندارد، با این حال از تمام ظرفیتهای قانونی از جمله مکاتبه با معاون حقوقی رئیسجمهور استفاده کردیم.
سرپرست مرکز بینالملل و مدارس خارج از کشور در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری امتحانات نهایی اظهار کرد: تا زمانی که تکلیف امتحانات نهایی در داخل کشور مشخص نشود، وضعیت در خارج نیز مبهم است. سال گذشته حدود ۹۵ حوزه امتحانی در مدارس و نمایندگیهای سیاسی داشتیم که همزمان با داخل کشور در دو افق صبح و عصر در مدارس واقع در دو نیمکره شمالی و جنوبی کره زمین برگزار میشد. دانشآموزان پایه یازدهم و دوازدهم که قصد شرکت در کنکور سراسری ایران را دارند حتماً باید در امتحانات نهایی در داخل کشور یا کشورهایی که حوزه امتحانی نهایی داریم مانند عمان، قطر، ترکیه، کویت، عراق و... شرکت کنند.