به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در میان همهمه‌ی تجمعات شبانه و حضور پرشور مردم، چهره‌ای آشنا به چشم می‌خورد که نگاهش بوی اطمینان می‌دهد و دستانش، روایتگر دهه‌ها ایثار است. او نه یک شرکت‌کننده معمولی، که ستونِ آرامشِ میدان است؛ بانوی امدادگری که پیشینه‌ی خدمتش به سال‌های دفاع مقدس بازمی‌گردد.

سنگری که هرگز خالی نشد

این بانو که از پیشکسوتان امداد و درمان دوران جنگ تحمیلی است، معتقد است وظیفه‌ی امدادگری زمان و مکان نمی‌شناسد. او در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما می‌گوید: آن روزها زیر آتش دشمن، نبض جانبازان و رزمندگان را می‌گرفتیم و امروز در میان این تجمعات، مراقب سلامت مردمی هستیم که با عشق به وطن به میدان آمده‌اند. برای من، خدمت به این مردم، امتداد همان دفاع مقدس است.

انتقال تجربه به نسل جوان

وی که حضور در دیدار با مقام معظم رهبری را برکت زندگی و نقشه‌ی راه خود می‌داند، افزود: «رهبر معظم انقلاب همواره بر حضور جوانان در صحنه تاکید دارند؛ من وظیفه خود می‌دانم که به عنوان یک سرباز کوچک، تجربه‌های مدیریت بحران و امدادگری آن دوران را به جوان‌تر‌ها منتقل کنم تا بدانند صبانت از این خاک، هوشیاری و مهربانی می‌خواهد.

لحظه‌ای ناب از جنس قدرشناسی

در حین تهیه این گزارش، صحنه‌ای خلق شد که اشک را به چشمان حاضران آورد. مردی میانسال با دیدن این بانو، به سوی او شتافت تا از فرشته‌ی نجاتی تشکر کند که در یکی از حوادث سخت گذشته، جانش را نجات داده بود. این شهروند با بغضی در گلو گفت: «اگر درایت و امداد به‌موقع اینامدادگران نبود، امروز من زنده نبودم.

پایانی برای یک آغاز

روایت حضور این بانوی فعال در تمام عرصه‌های امدادی، نشان داد که روحیه جهادی، سن و سال نمی‌شناسد. او که همچنان گوش به فرمان ولایت در هر صحنه‌ای که نیاز به حضور باشد پیش‌قدم است، ثابت کرد که عشق به وطن و مردم، نیرویی است که هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد.