به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار خلیل آباد در این جشنواره گفت: دراین دوره بیش از ۱۵۰ غرفه از توانمندیهای شهرستان در حوزه صنایع دستی و تولیدات منطقه برپا شده است.

عباس پاکدل افزود: تعداد شرکت کنندگان در جشنواره غذای تاک پلو در این دوره نسبت به سال قبل از ۲۰ درصد افزایش داشته اند.

وی گفت: در یازدهمین دوره جشنواره تاک پلو ۲۰۵ شرکت کننده حضور یافتند که از نفرات برتر در مراسم جشن جشنواره تاک پلو قدردانی شد.