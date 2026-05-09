پخش زنده
امروز: -
مردم غیور و انقلابی شهرستان قرچک در شصت و نهمین شب پس از شهادت مظلومانه امام خامنه ای، با حضوری حماسی در میادین شهر، بر بیعت همیشگی خود با ولایت و تداوم راه امام خامنهای تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که ۶۹ شب از جنایت استکبار جهانی و شهادت جانسوز حضرت آیتالله خامنهای میگذرد، شامگاه گذشته شهرستان قرچک شاهد خروش مردمی بود که ثابت کردند داغ رهبر فقیدشان با گذشت زمان سرد نخواهد شد.
مردم ولایتمدار قرچک که پیشینه درخشانشان در دفاع از ولایت به حماسه ۱۵ خرداد گره خورده است، در این اجتماع بزرگ با سردادن شعارهای ضد استکباری، اعلام کردند که تا آخرین قطره خون در مسیر آرمانهای انقلاب و گوش به فرمان رهبری جدید نظام، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای خواهند بود.