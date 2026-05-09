سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از نهایی شدن پرداخت ارز ترجیحی تمامی ثبت سفارشهای اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی که تا پایان سال ۱۴۰۴ با روش حداقل اسناد و به میزان بالای ۵۰ درصد ترخیص شدهاند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی علیزاده سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به رصد مستمر پروندههای ارزی در سامانههای یکپارچه سازمانی و انجام هماهنگیهای فنی و اجرایی با معاونتهای تخصصی سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و وزارت صمت، اعلام کرد تمامی تعهدات مرتبط با واردات این اقلام به طور کامل تسویه شده است. به گفته وی، این اقدام موجب تثبیت و پایداری زنجیره تأمین برای تامینکنندگان میشود.
وی همچنین بر ضرورت انطباق فرآیندها با ضوابط سازمانی و استانداردهای ملی تاکید کرد و گفت یکپارچهسازی سامانههای داخلی در تعیین کد تعرفه، اخذ مجوزهای فنی و ارزیابی اسناد مثبت، زمان صدور مجوزهای واردات را کاهش داده و شفافیت در تخصیص منابع ارزی را افزایش داده است.
سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی افزود بخش عمده پروندههای مشمول ارز ترجیحی در چارچوب سقف ارزی مصوب بودجه ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شده و مابقی پروندهها نیز در دست بررسی نهایی قرار دارند. علیزاده در ادامه، پایش مستمر کالاهای ورودی، کنترل کیفیت در فرایند ثبت و ورود و هماهنگی با شبکههای نظارتی استانی را از اولویتهای سال ۱۴۰۴ دانست و گفت این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.
در پایان نیز از فعالان حوزه واردات و توزیع تجهیزات پزشکی خواسته شد برای تکمیل مدارک و پیگیری پروندههای خود به منظور تسریع در روند رسیدگی اقدام کنند.