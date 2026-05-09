معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از راهاندازی قرارگاه نظارت مردمی بر بازار و رونمایی از سامانه برخط نظارت هوشمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، سیدمجتبی حسینی گفت: برخورد با گرانفروشی و احتکار با جدیت و بدون اغماض دنبال میشود.
او تصریح کرد: این اقدام با هدف افزایش دقت، سرعت و اثربخشی نظارتها و با مشارکت مستقیم مردم در رصد بازار اجرایی خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به تشدید بازرسیهای میدانی در سطح استان افزود: همزمان با اجرای این طرح، سامانه برخط نظارت هوشمند بازار نیز رونمایی میشود تا فرآیند پایش قیمتها و رسیدگی به تخلفات با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.
سید مجتبی حسینی با بیان اینکه بخش عمده تعیین قیمتها در سطح ملی انجام میشود، گفت: استانها نقشی در دخل و تصرف مستقیم در این حوزه ندارند و افزایش قیمتها عمدتاً ناشی از رشد هزینه تمامشده کالاهاست که باید در تحلیل شرایط بازار مورد توجه قرار گیرد.
او تصریح کرد: تمرکز اصلی در بازرسیها بر مقابله با گرانفروشی و احتکار است و با تعداد محدودی که به دنبال سودجویی نامتعارف و غیرقانونی هستند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.