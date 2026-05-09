اکیپ گشت بازرسی مرزبانی استان هنگام گشت زنی یک حواصیل زخمی را مشاهده و به سرعت برای نجات آن اقدام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این پرنده که دچار آسیب دیدگی در یکی از بال هایش شده بود با انتقال به پاسگاه خیرآباد مورد درمان اولیه قرار گرفت و پس از مراقبت‌های اولیه برای ادامه درمان تحویل محیط زیست استانشد.

سرهنگ ابوالفضل نظری فرمانده مرزبانی استان با قدردانی از اقدام سریع همکارانش گفت: حفاظت از طبیعت و گونه‌های جانوری بخشی از مسئولیت اجتماعی ماست و مرزبانان در کنار وظایف امنیتی، همواره در تلاش برای صیانت از محیط زیست هستند.