به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و برروی خلیج فارس و تنگه هرمز وزش باد‌های نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی و مواج شدن دریا پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: احتمال وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل، جزایر و برخی نقاط دور از ساحل بویژه مناطق غربی و مرکزی استان وجود دارد.

وی گفت: دریا بویژه در بعدازظهر و شب مواج و بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر به ویژه بنادر غربی استان صورت پذیرد.

حمزه نژاد گفت: از دریاروی با شناور‌های سبک و رفت و آمد شناور‌های تجاری به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

وی افزود: تداوم این شرایط جوی و دریایی تا اواخر وقت یکشنبه ۲۰ اردیبهشت پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: دما نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دارد.