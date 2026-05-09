به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از نیوز مدیکال،پژوهشگران دانشگاه بَث در انگلیس در حال توسعه واکسنی نوآورانه و امیدبخش علیه ویروس هانتا هستند؛ ویروسی که تاکنون هیچ واکسن موثر و مورد تاییدی برای مقابله با آن وجود نداشته است. هدایت این پروژه را پروفسور آسِل سارتبایوا، استاد شیمی دانشگاه بث بر عهده دارد.
ویروسهای هانتا عمدتا از طریق جوندگان به انسان منتقل میشوند و میتوانند بیماریهای خطرناک و گاه مرگباری ایجاد کنند.
این بیماریها بهویژه در مناطق جنوبشرق آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به شمار میروند. با وجود گستردگی خطر، تاکنون واکسن موثری برای مقابله با این ویروسها در دسترس نبوده است.
تیم پژوهشی دانشگاه بَث موفق شده آنتیژن جدیدی علیه بیماری «هانتان» ـ یکی از گونههای شناختهشده ویروس هانتا ـ توسعه دهد. این واکسن جدید تاکنون در آزمایشگاه و روی مدلهای حیوانی آزمایش شده و نتایج اولیه نشاندهنده ایجاد پاسخ ایمنی بسیار قوی و امیدوارکننده بوده است.
پژوهشگران اعلام کردهاند که در آینده نزدیک قصد ورود به مرحله نخست آزمایشهای بالینی انسانی را دارند.
یکی از مهمترین ویژگیهای این واکسن، استفاده همزمان از فناوری mRNA و فناوری ثبتشده «Ensilication»® است؛ فناوریای که توسط آزمایشگاه پروفسور سارتبایوا توسعه یافته است. در این روش، مواد فعال واکسن درون ساختارهای محافظ سیلیکایی قرار میگیرند تا در برابر گرما و شرایط محیطی مقاوم شوند. این فناوری میتواند واکسنها را بدون نیاز به زنجیره سرد و نگهداری در دماهای بسیار پایین، برای مدت طولانی پایدار نگه دارد.
در حال حاضر، وابستگی بسیاری از واکسنها به سیستمهای سرمایشی پیچیده، یکی از بزرگترین چالشهای توزیع جهانی واکسن محسوب میشود. اختلال در زنجیره سرد، سالانه میلیاردها پوند خسارت به صنعت داروسازی وارد میکند و بنا بر سازمان بهداشت جهانی، در کشورهای در حال توسعه باعث هدررفت بخش قابل توجهی از واکسنها میشود.
پژوهشگران معتقدند این فناوری میتواند دسترسی به واکسنها و داروهای حیاتی را در مناطق محروم و فاقد زیرساخت مناسب بهطور چشمگیری افزایش دهد. پروفسور سارتبایوا که پیشتر بهدلیل فعالیتهایش در دوران همهگیری کرونا و تحقیقاتش در زمینه پایداری حرارتی واکسنها مورد تقدیر قرار گرفته بود، این پروژه را گامی مهم در مسیر تولید نسل جدیدی از واکسنهای قابلدسترس و کمهزینه توصیف کرده است.
او همچنین سفیر یونیسف در برنامه «دختران در علم» است و در کشور زادگاهش، قرقیزستان، موفق به دریافت جایزه معتبر «Precedent» شده است؛ جایزهای که به پاس مشارکت او در مبارزه باکرونا، تحقیقات علمیاش درباره پایدارسازی حرارتی واکسنها و فعالیتهای عمومیاش در ترویج برنامههای واکسیناسیون کودکان و مقابله با همهگیری اهدا شده است.