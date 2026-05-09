مردم غیور و ولایت‌مدار شهرستان فیروزکوه در شصت و نهمین شب پس از شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب، با حضور گسترده در میدان معلم، پیوند ناگسستنی خود را با آرمان‌های مقاومت و رهبری جدید نظام به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شصت و نهمین شب از عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای،درهوای فیروزکوه مانع از خروش گرم مردم نشد و میدان معلم این شهر شاهد تجدید میثاقی باشکوه بود.

در این اجتماع حماسی، اقشار مختلف مردم فیروزکوه، از پیر و جوان، با در دست داشتن تصاویر امام امت و پرچم‌های مقاومت، بر ایستادگی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا تأکید کردند. شرکت‌کنندگان در این تجمع اعلام کردند که راه روشن امام خامنه‌ای با صلابت‌تر از پیش ادامه دارد و امت اسلام در سایه ولایت حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، هرگونه تهدید دشمن را با پاسخی پشیمان‌کننده مواجه خواهد کرد.