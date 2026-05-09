استاندار سیستان و بلوچستان گفت: این استان آمادگی دارد سهم بیشتری در تأمین و ترانزیت کالاهای اساسی و ضروری بر عهده گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان: منصور بیجار در جلسه بررسی ظرفیتهای تامین کالا و افزایش صادرات و واردات از مرزهای سیستان و بلوچستان که در سالن وحدت استانداری برگزار شد گفت: بر اساس ابلاغ رئیسجمهور به برخی وزارتخانهها، تغییراتی در راهبردهای تجاری کشور در حال پیگیری و قرار است بخشی از فعالیتهایی که پیش از این از طریق برخی بنادر جنوبی انجام میشد، به سمت بنادر شمالی و مرزهای زمینی هدایت شود.
وی افزود: با وجود اینکه بنادر کشور از جمله بندر شهید بهشتی عملکرد قابل قبولی داشتهاند، پیشبینیهایی در حوزه حملونقل دریایی وجود دارد که ایجاب میکند از ظرفیت مرزهای زمینی و سایر مبادی بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و کالاهای ضروری بیش از گذشته استفاده شود.
وی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان از ظرفیتهای مرزی متعددی برخوردار است؛ مرزهای مشترک با پاکستان و افغانستان، منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، مرز میلک و سایر مبادی رسمی میتوانند در تأمین و ترانزیت بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور نقشآفرینی کنند.
وی عنوان کرد: در صورت اجرای این راهبرد، بخشی از بار تجاری کشور که پیش از این از مسیرهای دیگر انجام میشد، به مرزهای زمینی و بنادر شمالی منتقل خواهد شد و سیستان و بلوچستان آمادگی دارد در این زمینه مسئولیت بیشتری بپذیرد.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به تجربههای پیشین استان اظهار کرد: در مقاطع گذشته، از جمله در دوره جنگ ۱۲ روزه، استان اقدامات لازم از جمله اجرای حمل یکسره کالا را عملیاتی کرد و این تجربه نشان داد که امکان تسریع در فرآیندها وجود دارد.
وی از برگزاری نشستهای تخصصی برای ساماندهی و تقویت زیرساختهای مرزی خبر داد و گفت: در حوزههایی مانند پیشین، ریمدان میرجاوه، میلک و برخی دیگر از مبادی مرزی، تقسیم کار میان دستگاههای اجرایی انجام شده و برنامههایی برای بهبود زیرساختها و تسهیل مبادلات در دست پیگیری است.
وی بیان کرد: آثار مخرب جنگ وجود دارد، اما یکی از نتایج آن، توجه ویژهای است که امروز به ظرفیتهای سیستان و بلوچستان معطوف شده و بسیاری از موضوعاتی که سالها بهصورت پراکنده مطرح میشد، طی یک سال و نیم اخیر با پیگیریها به نتیجه رسیده و دولت در سطح ملی به آن توجه دارد.
بیجار افزود: دولت تمرین افزایش اختیارات استانها را آغاز کرده و این رویکرد مورد تاکید رییسجمهور و رهبری شهید بوده، اگر این مسیر درست اجرا شود پایدار خواهد ماند و حتی پس از جنگ نیز ادامه خواهد داشت.
