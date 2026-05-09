به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، میکائیل نقوی اظهار کرد: نیاز آبی تالاب بر اساس مطالعات مراکز علمی و سازمان حفاظت محیط زیست ۶۴ میلیون مترمکعب است که از این مقدار تاکنون ۳۶ ملیون مترمکعب تامین شده است.

وی اظهار کرد: طبق اعلام اداره منابع آب شهرستان بناب، دبی آب ورودی به بستر تالاب طی یک هفته اخیر ۱۵ مترمکعب در ثانیه است که با حساب طی یک شبانه روز آبی به میزان یک میلیون و ۲۹۰ مترمکعب به تالاب وارد می‌شود که رقمی بسیار قابل توجه و طی سال‌های اخیر بی سابقه می‌باشد.

به گفته نقوی این مقدار آب از طریق رودخانه‌های مردق و صوفی در آذربایجان شرقی و زرینه رود از آذربایجان غربی وارد بستر تالاب قره قشلاق می‌شود که با تداوم آن به مدت یک ماه، کل نیاز آبی تالاب تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی تالاب قره قشلاق حداقل از سال ۱۳۹۴ تاکنون بی سابقه بوده است، بارش‌های اخیر را عامل اصلی بهبود وضعیت تالاب عنوان و اضافه کرد: بدون تردید احیای این تالاب نه تنها بر وضعیت عمومی دریاچه ارومیه تاثیر مستقیم دارد، در بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی روستا‌های منطقه و حتی وضعیت آب و هوای منطقه به خصوص شهر بناب نیز تاثیرگذار خواهد بود.

مدیر حفاظت محیط زیست بناب یکی از آثار مهم احیای تالاب قره قشلاق را زدودن آلودگی هوای شهر‌های جنوب آذربایجان شرقی به خصوص شهر‌هایی مثل بناب، مراغه، عجب شیر و ملکان عنوان کرد و ادامه داد: به دلیل خشکی تالاب طی سال‌های اخیر بناب شدیدترین آلودگی‌های هوا در آذربایجان شرقی را به خصوص در سال گذشته تجربه کرد که امیدواریم با زنده شدن تالاب و در کنار آن رعایت مقررات زیست محیطی از سوی صنایع، برای سالجاری کمترین آلودگی هوا را در منطقه شاهد باشیم.

نقوی اهمیت محیط زیست طبیعی و جانوری تالاب قره قشلاق را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه انواع گونه‌های گیاهی، جانوری، پرنده و آبزیان جزو مختصات این تالاب هستند گفت: گونه‌های شاخص گیاهان هالوفیت درختچه‌های گز در این تالاب به وفور وجود دارد که در کرانه‌های مسیر ورود آب به بستر تالاب زیبایی‌های خاصی به طبیعت منطقه بخشیده است.

وی یادآور شد: به لحاظ رویش گیاهی در تالاب قره قشلاق تیره گندمیان و برخی گونه‌های مورد تغذیه پرندگان آبزی در انتهای تالاب موسوم به (قوام شامی) این محل را پذیرایی تعداد زیادی از پرندگان مهاجر شامل غاز خاکستری، غاز پیشانی سفید، انواعی از اردک‌ها کرده و سایر جانور ان پستاندار همچون گراز وحشی، گرگ، روباه معمولی، خفاش، جوجه تیغی و انواع خزندگان مثل لاک پشت شناور و مار و ماهی کپور نیز در تالاب زیست می‌کنند.

نقوی به نقش مهم جوامع محلی در انجام تکالیف مربوط به اجرای اشاره کرد و افزود: همکاری بین اهالی بومی منطقه با مدیریت تالاب می‌تواند در احیا و تثبیت وضعیت نرمال تالاب موثر بوده و باید توجه داشت که بدون رعایت مقررت زیست محیطی در مناطق پیرامونی تثبیت وضعیت تالاب غیر ممکن خواهد بود.

وی مدیریت جامع منابع آب حوضه آبخیز، بهره برداری پایدار از تالاب و مدیریت کاربری اراضی حوضه آبخیز، احیا و حفاظت از تنوع زیستی تالاب و ارتقای آگاهی عمومی از اهمیت تالاب و پایدارسازی معیشت جوامع محلی حوضه آبخیز را از اهداف محوری و راهبردی برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب قره قشلاق اعلام کرد.

مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان بناب با تاکید بر اینکه مراقبت، احیا و تثبیت وضعیت تالاب قره قشلاق تنها بر عهده این مجموعه نیست خاطرنشان کرد: بر اساس اسناد مربوط به برنامه جامع مدیریت تالاب، تعداد ۳۰ دستگاه از جمله خبرگزاری و صدا وسیما، جهاد کشاورزی، شهرداری ها، تعاونی‌های آبران، آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و غربی، استانداری‌های آذربایجان شرقی و غربی، آبفای آذربایجان شرقی و غربی، میراث فرهنگی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، دادگستری، بانک‌های عامل، برق منطقه‌ای، منابع طبیعی و آبخیزداری، فرمانداری شهرستان‌های بناب، ملکان و چهاربرج، تعاونی‌ها و تشکل‌های محلی و مردم نهاد در حفظ تالاب قره قشلاق نقش و تکلیف دارند.

تالاب قره‌قشلاق به‌عنوان بزرگ‌ترین و زیباترین تالاب اقماری حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پس از بارش‌های مطلوب امسال و بیش از یک دهه خشکی، طی هفته‌های اخیر آبگیری مناسبی داشته و بسیار محتمل است با تداوم ورودی آب، طی روزهای آینده احیای کامل این تالاب بی‌همتا اعلام شود.

سه رودخانه مردق، صوفی و زرینه شاخه‌های اصلی تأمین‌کننده آب تالاب هستند. برکت بارش‌های اسفند پارسال و فروردین و اردیبهشت امسال باعث شده از هر سه رودخانه دبی قابل‌توجهی وارد تالاب شود؛ به‌گونه‌ای که به گفته مدیران محلی، اکنون بیش از ۵۰ درصد آب موردنیاز تالاب تأمین شده است. با ادامه بارش‌ها و ورودی‌ها، احتمال تأمین کامل تراز استاندارد آب تالاب بسیار بالا است.