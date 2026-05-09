به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل ورزش و جوانان مازندران درنشست با هیات‌های ورزشی شهرستان عباس‌آبادبر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از ورزش قهرمانی، همگانی، بانوان و ورزش‌های ساحلی و دریایی تأکید کرد.

بریمانی در حاشیه جلسه ستاد ساماندهی ورزش و جوانان و هیات‌های ورزشی شهرستان عباس‌آباد گفت: با برنامه‌ریزی خوب اداره ورزش و جوانان و حمایت فرمانداران، از ظرفیت مربیان سازنده و زیرساخت‌های موجود، آینده بهتری برای ورزش استان خواهیم داشت.

وی افزود:از سال گذشته پیگیر ورزش‌های ساحلی و دریایی هستیم، مازندران ۱۵ شهرستان ساحلی دارد و حتی شهرستان‌های غیرساحلی هم موظف به ایجاد فضای ورزش ساحلی شده‌اند.

مدیر کل ورزش و جوانان مازندران تصریح کرد: با کمک بخش خصوصی، شهرداران، شورا‌ها و منابع طبیعی استان می‌توانیم حداقل‌های ورزش همگانی ساحلی راه‌اندازی کنیم و در رشته‌های المپیکی و آسیایی ساحلی، قهرمانان بیشتری به کشور تحویل دهیم.

بریمانی گفت: در این نشست چالش‌های ورزش قهرمانی، همگانی، زیرساخت‌ها و ورزش بانوان روستایی بررسی شد، به تنهایی نمی‌توان پیش رفت؛ نیازمند حمایت استاندار، معاونین و فرمانداران هستیم.

وی افزود:با همت فرمانداران، می‌توانیم هم در قهرمانی و هم در همگانی بیش از پیش بدرخشیم.

فرماندار شهرستان عباس‌آباد با تأکید بر نقش مؤثر ورزش در ایجاد نشاط اجتماعی گفت: با وجود ظرفیت‌های ارزشمند مانند قهرمانی نوجوانان در تکواندو و کشتی ساحلی، زیرساخت‌های ورزشی شهرستان متناسب با این توانمندی‌ها نیست.

کابلی مهم‌ترین نیاز‌ها را بازسازی باشگاه آسیب‌دیده، تعیین تکلیف سالن ورزشی سلمانشهر، نبود استخر فعال برای بانوان و آقایان و عدم پیشرفت خانه کشتی برشمرد و ضمن قدردانی ازهمکاری بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و شوراها، بر استفاده از فضا‌های بلااستفاده آموزشی برای توسعه ورزش تأکید کرد.