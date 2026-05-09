استاندار خوزستان با اعلام ممنوعیت هرگونه تعدیل نیروی انسانی، بر لزوم ارائه راهکارهای فوری تسهیلاتی برای حفظ ثبات شغلی کارگران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده گفت: در این کمیسیون بحث ثبات شغلی و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی در تعدادی از شرکتها مورد توجه ویژه قرار گرفت و مقرر شد انشاالله این نیروها کماکان در این شرکتها حفظ شوند و حمایت لازم صورت گیرد.
استاندار خوزستان افزود: جلسهای برای بررسی راهکارهای حمایتی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل میشود تا تمامی موارد مرور و دنبال شود.
موالیزاده تصریح کرد: یکی از راهکارهای اصلی، اعطای تسهیلات به واحدهایی است که توان مالی کافی ندارند و این فرآیند طبق تبصره ۵۵ قانون مربوطه انجام خواهد شد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور گفت: همه دستگاهها موظف هستند حتیالامکان از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کنند و نگذارند مشکلی برای کارگران این واحدها ایجاد شود؛ تلاش ما برای مجموعههای یادشده و سایر مجموعهها، ماندگاری نیروی انسانی و ثبات شغلی است.
استاندار خوزستان گفت: هر شرکت، کارخانه یا مجموعه تولیدی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی که احساس کند توان مالی رو به تحلیل دارد و قادر به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود نیست، قبل از هر اقدامی برای تعدیل نیرو، باید با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس بگیرد و شرایط خود را توضیح دهد.
موالیزاده خاطرنشان کرد: این شرایط در کمیسیون کارگری استان مورد بررسی قرار میگیرد و راهکارهای لازم حتیالامکان در حد مقدورات بودجهای و مالی دنبال خواهد شد.
وی بیان کرد: همه تأکید ما بر این مبناست که نیروی کار و نیروی انسانی شاغل در دستگاهها، هرگز دچار تعدیل نشوند و از ثبات شغلی لازم برخوردار شوند.