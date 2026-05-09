به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، مردم گرگان با تهیه تابلو نوشته هایی در قرار شبانه از قوه قضائیه محاکمه کودتاچیان را مطالبه کردند.

عوامل داخلی موساد با کودتای شب ۱۸ و ۱۹ دی علاوه بر بیش از دو هزار و ۹۸۶ نفر جانباخته که ۷۵ درصد آن نیرو‌های حافظ امنیت و مردم عادی بودند باعث خسارت بسیار به اموال عمومی، ادارات، بانک‌ها، اتوبوس‌ها، خودرو‌های شخصی شدند.

این عوامل داخلی موساد علت اصلی تحریک آمریکا و اسرائیل برای حمله نظامی به ایران و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در نهم اسفند و جنگ تحمیلی سوم بودند.