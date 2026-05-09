مردم ولایتمدار و بصیر شهر اندیشه در شصت و نهمین شب از شهادت رهبر انقلاب ، با تجمعی گسترده و پرشور، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی خود با آرمانهای امام خامنهای و بیعت با رهبری جدید نظام تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهر اندیشه دیشب شاهد تجلی دوباره عشق و ارادت ملتی بود که با گذشت ۶۹ شب از جنایت استکبار جهانی و شهادت مظلومانه رهبر فقید انقلاب، همچنان استوار در میدان ایستادهاند.
در این مراسم که با حضور کمنظیر قشرهای مختلف مردم در میادین و مراکز اصلی شهر اندیشه برگزار شد، شرکتکنندگان با حمل تصاویر امام خامنهای و سردادن شعارهای حماسی، اعلام کردند که راه مقاومت با صلابتتر از گذشته ادامه دارد.