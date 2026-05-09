مسئول بسیج سازندگی استان کرمان گفت:در برنامه رفع محرومیتزدایی ۵ استخر ذخیره آب درهفته بسیج سازندگی در مناطق مختلف استان افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،مسئول بسیج سازندگی استان کرمان از ساخت و تکمیل 727 خانه محرومان و 160 مسجد توسط بسیج سازندگی در کرمان خبر داد.
سرهنگ محمدصالح شهریاری، با اشاره به اقدامات عمرانی در یکسال اخیرگفت: در این مدت به 95 روستا آبرسانی شده، 70 هزار متر ایزوگام برای خانههای نیازمندان تهیه و توزیع گردیده و همچنین ساخت و تکمیل مقبره شهدای گمنام و تعدادی از گلزارهای شهدا نیز با همت جهادگران بسیجی انجام شده است.
وی با بیان اینکه 122 هزار مترمربع از راههای بین مزارع با مشارکت این نهاد مرمت و بهسازی شده، افزود: ارزش ریالی پروژههای عمرانی انجامشده در سال گذشته بیش از 217 میلیارد تومان بوده است.
شهریاری خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر، 43 هزار بسته معیشتی و بیش از یک میلیون پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع شده است.
همچنین حدود 30 هزار بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان مناطق محروم توزیع و بیش از 64 هزار ویزیت رایگان برای بیماران مناطق کمبرخوردار انجام شده است.
به گفته وی، 865 سری جهیزیه نیز به نوعروسان نیازمند اهدا گردیده و مجموع اقدامات سال گذشته بسیج سازندگی در استان کرمان ارزشی بالغ بر 485 میلیارد تومان داشته است.