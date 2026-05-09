مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت آموزشهای مهارتی، از برنامهریزی برای رساندن سهم هنرستانها به ۵۰ درصد کل دانشآموزان استان تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد. این رقم در حال حاضر ۳۹ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نشست خبری علیاکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با خبرنگاران حوزه تعلیم و تربیت با محوریت تبیین اهمیت گرامیداشت هفته معلم، تشریح برنامههای این هفته و بررسی مهمترین مسائل جاری و راهبردی آموزش و پرورش استان برگزار شد.
صمیمی در بخش نخست سخنان خود با اشاره به اهمیت توسعه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای در استان اظهار کرد: تا پایان برنامه هفتم توسعه، حضور دانشآموزان در هنرستانها باید به رقم ۵۰ درصد برسد، در حالی که این رقم در حال حاضر حدود ۳۹ درصد است.
وی در ادامه درباره نحوه برگزاری امتحانات دانشآموزان نیز توضیح داد و گفت: برگزاری امتحانات تا پایان پایه دهم به مدیران کل تفویض اختیار شده است و طبق تصمیم اداره کل، همه امتحانات تا پایان پایه دهم داخلی خواهد بود و تا اعلام شرایط سفید، به صورت مجازی برگزار میشود.
صمیمی خاطرنشان کرد: تصمیمگیری درباره امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم بر عهده وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه اعلام و ابلاغ در این زمینه، از سوی وزارتخانه انجام خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین گفت: ۹۳ مدرسه در سطح استان در ایام جنگ رمضان دچار آسیب شدهاند. آموزش و پرورش استان با همکاری دستگاههای ذیربط، اقدامات لازم را برای جبران خسارات و بازسازی بخشهای آسیبدیده دنبال میکند تا روند آموزشی دانشآموزان با کمترین اختلال ادامه یابد.
صمیمی درباره روند برگزاری آموزشهای مجازی نیز گفت: طبق رصدهای صورت گرفته، روزانه بیش از ۸۰ درصد دانشآموزان در کلاسهای مجازی حاضر هستند و علت غیبت و عدم حضور دانشآموزان در کلاسهای مجازی همانند کلاسهای حضوری به صورت روزانه پایش میشود.
وی در ادامه به وضعیت فضاهای آموزشی استان اشاره کرد و گفت: سرانه فضای آموزشی در استان ۴ متر و ۱۰ سانتیمتر است و تا پایان برنامه هفتم توسعه، این رقم باید به ۶ متر و ۱۰ سانتیمتر برسد. وی با بیان اینکه ارتقای سرانه فضای آموزشی یکی از ضرورتهای مهم توسعه تعلیم و تربیت در استان است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات شورای مدارس غیردولتی افزود: افراد معترض به موضوع انتخابات شورای مدارس غیردولتی اعتراض خود را به بنده اعلام نکردهاند.
وی تضریح کرد: برخی افراد از این انتخابات انصراف دادهاند و امروز مدعی حضور دوباره هستند و موضوع در دست بررسی است.
صمیمی با اشاره به برنامه زمانی برگزاری امتحانات داخلی مدارس اظهار کرد: امتحانات داخلی مدارس از ۹ خردادماه آغاز و ۳۰ خرداد به اتمام خواهد رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف آموزشی استان برای سال تحصیلی آینده اظهار کرد: ارتقای میانگین نمرات نهایی و رسیدن به جمع استانهای بالای جدول را برای سال تحصیلی جدید و در یک فرآیند چهار ساله هدفگذاری کردهایم.