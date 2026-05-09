به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: با توجه به شروع دوره اوج بار سال۱۴۰۵ و به استناد مصوبه هیئت وزیران با موضوع دستورالعمل اجرایی حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور در ایام گرم سال از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ تا اطلاع ثانوی کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق ادارات در ساعت اداری، نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ و کاهش ۶۵ درصدی مصرف برق بلافاصله بعد از ساعت اداری (در حال حاضر ساعت ۱۴) الزامی است.

دادگر افزود: در همین راستا پایش مصرف برق ادارات در استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در صورت عدم رعایت موضوع، برق ادارات از طریق لوازم اندازه‌گیری هوشمند یا بازدید‌های میدانی همکاران مدیریت‌های توزیع نیروی برق شهرستان‌ها قطع خواهد شد.