مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد: طرح ساخت مخزن پنج هزار مترمکعبی ذخیره آب اردکان با حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی، گامی مهم در راستای پایداری تامین آب شرب این شهرستان برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار با اشاره به ظرفیت ذخیرهسازی فعلی ۴۵ هزار متر مکعبی اردکان برای حدود ۴۵ هزار اشتراک، هدف از احداث این مخزن جدید را افزایش تابآوری شبکه توزیع آب تا ۲۰ الی ۲۲ ساعت در شرایط اضطراری عنوان کرد.
وی نیاز اردکان به این زیرساخت حیاتی را انکارناپذیر دانست و افزود: این مخزن در شرایطی که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آب اردکان از منابع خارج از حوزه استان تامین میشود و کیفیت آب چاههای داخلی نیز مطلوب نیست، نقشی حیاتی ایفا میکند.
مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد همچنین به اجرای بینظیر حدود ۵۰ کیلومتر خط لوله در سطح شهر اردکان اشاره کرد که بدون نیاز به برق و ایستگاه پمپاژ، و تنها با استفاده از ارتفاع مخازن، آب را توزیع میکند. این اقدام هوشمندانه، در کنار ۱۳۰ ایستگاه برداشت شهری، این اطمینان را ایجاد میکند که در صورت بروز هرگونه مشکل در سیستم برق یا زیرساخت انتقال، مردم اردکان تا ۱۰ روز بدون وقفه به آب شرب دسترسی خواهند داشت.
علمدار با تاکید بر اهمیت پر کردن مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی اردکان با آب انتقالی با کیفیت (EC عالی)، این اقدام را نمونهای از مدیریت بهینه منابع آبی در سطح کشور برشمرد.