هوای شهرکرد و بروجن در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل محافظت محیط زیست استان گفت:هم اکنون در شهرکرد غلظت ذرات تا قطر ۲.۵ میکرون برابر با۲۰و ذرات تا قطر ۱۰ میکرون برابر با ۴۵میکروگرم در متر مکعب است.

کریمی افزود: شاخص کیفیت هوا در این شهر ۶۲ است و وضعیت کیفی هوا قابل قبول است.

وی گفت: در بروجن هم ذرات ۱۰ میکرون برابر با۶۵و غلظت ذرات ۲.۵ میکرون برابر با۲۲میکروگرم در متر مکعب است.

کریمی افزود: شاخص کیفیت هوا برابر۶۷ و وضعیت کیفی هوا قابل قبول است.