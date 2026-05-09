پخش زنده
امروز: -
یک جوان ۱۹ ساله اهل روستای اژدر بیگلو (قره قباق سفلی) از توابع شهرستان اصلاندوز، در کانال بزرگ مغان غرق شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، عصر دیروز، یک جوان ۱۹ ساله اهل روستای اژدر بیگلو (قره قباق سفلی) از توابع شهرستان اصلاندوز، در کانال بزرگ مغان غرق شد.
جسد این جوان پس از ساعتها تلاش بیوقفه توسط اهالی بومی منطقه، از آب بیرون کشیده شد.
تاکنون علت دقیق این حادثه تلخ مشخص نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
نجات مصدوم از داخل چاه در نمین
در پی وقوع یک حادثه در شهرستان نمین که منجر به گیرافتادن یک فرد مصدوم در داخل چاه شده بود، جعفر عظیمی یکی از کارکنان فوریتهای پزشکی شبکه بهداشت و درمان نمین، در اقدامی فوری و انساندوستانه، علیرغم وجود خطرات احتمالی ایمنی صحنه، بدون تعلل برای نجات جان مصدوم اقدام کرد.
این عملیات با حضور تیمهای تخصصی آتشنشانی و مطابق با اصول ایمنی و پروتکلهای استاندارد مدیریت شد. با این حال، به دلیل شرایط بحرانی و لحظهباش بودن وضعیت مصدوم، وی با غلبه بر ترسهای طبیعی و نادیده گرفتن ملاحظات ایمنی شخصی، با هدف کمکرسانی سریعتر وارد عمل شد.