معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ از اخذ مجوز دو رشته دکتری مدیریت ورزشی و پژوهش هنر خبر داد و گفت: پذیرش دانشجو در این رشته‌ها از سال تحصیلی جدید آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد رمضانی افزود که تمامی کلاس‌ها و جلسات دفاع با اتکا به زیرساخت‌های مجازی و تجربیات دوران کرونا، به‌صورت منظم در حال برگزاری است.

رمضانی گفت: با توجه به تجربیاتی که در دوره شیوع کرونا در برگزاری کلاس‌های مجازی به دست آوردیم، در شرایط فعلی نیز توانستیم از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم و خوشبختانه با وجود زیرساخت‌های مناسب در دانشگاه، هیچ مشکلی در برگزاری کلاس‌ها به‌صورت مجازی وجود ندارد.

وی با اشاره به مقایسه آموزش حضوری و مجازی افزود: هرچند برخی معتقدند کیفیت آموزش حضوری بالاتر است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هر یک از این شیوه‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند و در شرایط اضطراری، آموزش مجازی توانسته است به‌خوبی پاسخگوی نیاز‌ها باشد و کلاس‌ها طبق روال عادی برگزار می‌شوند.

برگزاری کامل جلسات دفاع و تصویب پروپوزال‌ها به‌صورت مجازی

رمضانی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل‌های وزارت علوم، تقریباً تمامی جلسات بررسی و تصویب پروپوزال در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به‌صورت مجازی انجام می‌شود و جلسات دفاع نیز به همین شیوه برگزار می‌شود؛ بنابراین دانشجویان نیازی به رفت‌وآمد حضوری ندارند.

اخذ مجوز دو رشته دکتری جدید در سال تحصیلی جدید

وی در ادامه از توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی خبر داد و گفت: در سال جدید موفق به اخذ مجوز دو رشته در مقطع دکتری از وزارت علوم شده‌ایم که شامل دکترای مدیریت ورزشی و دکترای پژوهش هنر است و در این رشته‌ها دانشجو پذیرش خواهیم داشت.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ خاطرنشان کرد: رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی نیز در دست بررسی است و امیدواریم مجوز آن نیز به‌زودی صادر شود.

تمرکز بر رشته‌های کاربردی و متناسب با نیاز جامعه

رمضانی با تأکید بر رویکرد مأموریت‌گرای دانشگاه در توسعه رشته‌ها بیان کرد: با توجه به رسالت دانشگاه و جهاد دانشگاهی، تلاش می‌کنیم رشته‌هایی را ارائه دهیم که هم پاسخگوی نیاز‌های جامعه باشند و هم متقاضی داشته باشند؛ از این‌رو، رشته‌هایی که با استقبال کمتری مواجه‌اند، به‌تدریج با رشته‌های جدید جایگزین می‌شوند.

وی افزود: در همین راستا، توسعه رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی در دستور کار قرار دارد و پیشنهاد ایجاد این رشته‌ها به‌زودی به وزارت علوم ارائه خواهد شد تا پس از تصویب، در دانشگاه راه‌اندازی شوند.

توصیه به دانشجویان برای تداوم تحصیل با آرامش

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ در پایان گفت: امیدواریم دانشجویان از شرایط فراهم‌شده به‌خوبی استفاده کنند و با آرامش و بدون نگرانی به تحصیل خود ادامه دهند. همچنین امید است حوادث پیش‌آمده برای کشور به‌گونه‌ای رقم بخورد که در نهایت به نفع ملت و دولت به پایان برسد.