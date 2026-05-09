در راستای توسعه زیرساخت‌های شهری و ارتقای خدمات مدیریت شهری، چند طرح راهبردی با اعتباری بیش از دو هزار میلیارد ریال در قزوین به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مهدی صباغی، شهردار قزوین گفت: این طرح‌ها بخشی از برنامه جامع تحول در مدیریت خدمات شهری است و با هدف بهبود حمل‌ونقل عمومی، ارتقای ایمنی تردد، کاهش بار ترافیکی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان اجرا خواهد شد.

شهردار قزوین افزود: در این بسته توسعه‌ای، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی درون‌شهری، راه‌اندازی سامانه یکپارچه پرداخت الکترونیک کرایه، بهره‌برداری از مرکز پایش تصویری ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تجهیز تقاطع‌های هوشمند به سامانه برق پشتیبان مبتنی بر انرژی خورشیدی، افتتاح پارک آموزش ترافیک و اجرای طرح هوشمندسازی پارکینگ‌های سطح شهر پیش‌بینی شده است.

صباغی تصریح کرد: هم‌زمان با این طرح‌ها، مجموعه‌ای از پروژه‌های تکمیلی در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک نیز به بهره‌برداری می‌رسد که در مجموع گامی مؤثر در مسیر تحقق شهر هوشمند و پایدار محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت شهروندان در پیشبرد این طرح‌ها گفت: هدف اصلی مدیریت شهری، افزایش بهره‌وری منابع، صیانت از محیط‌زیست و ارتقای رضایتمندی شهروندان است.

شهردار قزوین اظهار کرد: اجرای این مجموعه پروژه‌ها می‌تواند سهم چشمگیری در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و سامان‌دهی جریان تردد شهری ایفا کند و قزوین را در مسیر تبدیل‌شدن به الگویی موفق از مدیریت شهری کارآمد در کشور قرار دهد.