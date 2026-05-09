به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، پس از وقوع حادثه در محل تخلیه سوخت، تیم‌های عملیاتی ایستگاه‌های شماره ۱ و ۸ سازمان آتش‌نشانی به محل اعزام شدند. امدادگران سازمان آتش نشانی با حضور در محل و فوم دهی گسترده، آتش سوزی خودرو و همچنین پنل سوخت گیری جایگاه را مهار نمودند و عملیات ایمن‌سازی محیط را به پایان رساندند. گفتنی است پرسنل جایگاه نیز با استفاده از خاموش کننده های دستی سطح جایگاه، مانع از گسترش اولیه حریق شدند. این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا آسیب‌دیدگی برای افراد حاضر در محل نداشت و علت دقیق وقوع آن نیز در دست بررسی است.