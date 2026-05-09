به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز گفت: با توجه به پیش‌بینی اداره کل هواشناسی و صدور هشدار نارنجی مبنی بر وقوع سیل، گسترش سامانه ناپایدار و بارش‌زا پارک ملی تندوره دوره چهلمیر از امروز شنبه تا پایان روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ در این شهرستان تعطیل است.

حمیدرضا صادقی افزود: با توجه به شدت بارش‌ها و احتمال وقوع سیلاب در برخی نقاط از گردشگران، علاقه‌مندان به طبیعت و تمامی مردم استان درخواست می‌شود از هرگونه تردد غیرضروری در مسیر‌های کوهستانی، بستر مسیل‌ها، رودخانه‌ها و مناطق حفاظت‌شده تا پایان هفته به طور جدی خودداری کنند.