به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه جلسات نظارتی مجلس به صورت مستمر انجام می‌شود گفت: فعالیت‌های مجلس، چه به صورت حضوری و چه مجازی، از ابتدای سال ۱۴۰۵ با جدیت ادامه داشته و به ویژه در حوزه‌های نظارتی با اهمیت بیشتری پیگیری می‌شود.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار‌های آسیب دیده اقدامات جدی را دنبال می‌کنند تا اینکه حمایت‌های لازم در این رابطه انجام و کاستی‌ها برطرف شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در جلسات با وزیران و مسئولان، بدون ملاحظه، از عملکرد مطلوب دستگاه‌ها قدردانی می‌کنیم؛ برای نمونه، گمرک در جنگ، تسهیلات بسیار خوبی برای ترخیص حدود سه میلیون تن کالا فراهم کرده که اقدامی قابل تقدیری است.

طغیانی افزود: در عین حال، با دستگاه‌هایی که عملکردشان قابل قبول نیست، به نمایندگی از مردم برخورد می‌کنیم. به عنوان مثال عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه واحد‌های آسیب‌دیده رضایت‌بخش نبوده و امیدواریم این کاستی‌ها هرچه سریع‌تر برطرف شود.

وی تاکید کرد: مردم و فعالان اقتصادی موارد قابل پیگیری را منتقل کنند، اگر مردم عزیز، به‌ویژه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار، موردی دارند که نیاز به پیگیری ویژه داشته باشد، می‌توانند آن را منتقل کنند تا در سطح کمیسیون پیگیری کنیم و نتیجه را به اطلاع آنها برسانیم.