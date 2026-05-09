مرکز اورژانس همدان، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی، مجموعه‌ای از آموزش‌های حیاتی را برای عموم جامعه برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، در این برنامه‌های آموزشی با هدف توانمندسازی شهروندان برای مواجهه با شرایط اضطراری، مباحث کلیدی و نجات‌بخش به صورت عملی و کاربردی آموزش داده شد.

احیای قلبی _ ریوی، رفع انسداد راه هوایی، کنترل خونریزی، مهارت‌های اولیه شامل نحوه کمک به مصدومان تا رسیدن تیم‌های تخصصی اورژانس، نحوه امدادخواهی صحیح شامل آموزش تماس‌های موثر با مرکز ۱۱۵ جهت تسریع در اعزام تیم‌های درمانی از جمله مباحث آموزش‌ها بود.

هدف از این اقدامات تبدیل هر شهروند به یک همیار اورژانس است تا رسیدن تیم‌های اورژانس، شانس بقای مصدومان به حداکثر برسد.