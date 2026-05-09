فیفا رده بندی جدید تیمهای ملی فوتسال جهان را منتشر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رده بندی تیم ملی ایران با کسب ۱۵۰۷.۷۱ امتیاز و بدون تغییر به ماه قبل در رده پنجم جهان و اول آسیا باقی ماند. رده بندی تیمهای ملی جهان در ماه می ۲۰۲۶ به این شرح اعلام شد:
۱- برزیل ۱۶۸۴.۹۷ امتیاز رده قبلی: اول
۲- پرتغال ۱۵۷۵.۳۲ دوم
۳- اسپانیا ۱۵۷۴.۳۹ سوم
۴- آرژانتین ۱۵۱۳.۳۸ چهارم
۵- ایران ۱۵۰۷.۷۱ پنجم
۶- مغرب ۱۴۸۶.۵۳ ششم
۷- روسیه ۱۴۳۰.۳۲ هفتم
۸- قزاقستان ۱۴۰۳.۸۰ نهم (یک رده صعود)
۹- اوکراین ۱۴۰۰.۸۹ هشتم (یک رده نزول)
۱۰- فرانسه ۱۳۹۷.۲۵ دهم
- در میان تیمهای آسیایی پس از ایران، تیم تایلند با ۱۳۵۴.۷۸ امتیاز در رده دوم آسیا و ۱۱ جهان و تیم ژاپن با ۱۳۱۵.۱۱ امتیاز در رده سوم آسیا و ۱۲ جهان قرار گرفتند و تیم اندونزی که ۱۰ پله صعود داشت با ۱۲۶۹.۸۲ امتیاز چهارم آسیا و چهاردهم جهان است.