مردم مومن و انقلابی شهرستان ری در شصت و نهمین شب پس از شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب، با برپایی تجمعی باشکوه، بر وفاداری همیشگی خود به آرمانهای مقاومت و بیعت با رهبری جدید نظام تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که ۶۹ شب از حادثه تلخ تجاوز دشمن و شهادت مظلومانه حضرت آیتالله خامنهای میگذرد، شب گذشته میادین و معابر اصلی شهرستان ری شاهد خروش مردمی بود که گذر زمان، نهتنها از داغشان نکاسته، بلکه ارادهشان را برای ایستادگی صیقل داده است.
در این اجتماع حماسی که با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و مجاوران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد، حاضران با سردادن شعارهای بصیرتافزا، پیام روشنی از اتحاد و انسجام ملی را به گوش جهانیان رساندند. مردم ری در این گردهمایی اعلام کردند که در مسیر حفظ امنیت کشور و حمایت از تصمیمات جبهه مقاومت، تا آخرین نفس گوش به فرمان مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای خواهند بود.