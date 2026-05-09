پخش زنده
امروز: -
وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی در نشستهای این هفته کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما نشست های هفته جاری کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۲۱ اردیبهشت ماه) در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.
دستورکار این کمیسیون به شرح ذیل است:
_ نشست مشترک اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با وزیر اموراقتصادی و دارایی
_ نشست اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با وزیر جهادکشاورزی .