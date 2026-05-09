اتکا به گروههای جهادی و بسيج مردمی؛ راز تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در متن این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سالروز تأسیس سازمان بسیج سازندگی، یادآور روح بلند ایثار، جهاد خالصانه و خدمت بیمنت جوانانی است که با دلی سرشار از ایمان و دستانی توانمند، در مسیر آبادانی کشور و یاریرسانی به مردم، صادقانه و بیادعا گام برمیدارند.
این روز ارزشمند را به همه جهادگران عرصه خدمت، تلاشگران بسیج سازندگی و خادمان صدیق مردم صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. سازمان بسیج سازندگی همواره در بحرانها، دشواریها و حوادث گوناگون، در کنار مردم، بهویژه مستضعفان و آسیبدیدگان، حضور داشته و با همت والای جهادگران خود، چراغ امید و آرامش را در دل نیازمندان روشن نگه داشته است.
خدمات و دستاوردهای این نهاد در حوزههای عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و امدادی، جلوهای روشن از فرهنگ بسیجی و نمادی از روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و خدمت به مردم است. اکنون که فضای جامعه آکنده از یاد و نام شهدای ارزشمند جنگ رمضان و در رأس آنان، امام و رهبر عظیمالشأن شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام سيد علی حسینی خامنهای قدّسالله نفسه الزّكية است، بر خود لازم میدانیم یاد و خاطره همه شهدای جهادگر و ایثارگران عرصه خدمت را گرامی بداریم و راه پرافتخار آنان را چراغ هدایت و استقامت برای نسلهای آینده بدانیم.
بیتردید، تحقق شعار سال، یعنی «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، در گرو شکوفایی ظرفیتهای ارزشمند مردمی، از جمله گروههای جهادی و سازمان بسیج سازندگی است. استمرار تلاش و حضور مسئولانه جهادگران، نهتنها موجب آبادانی و پیشرفت کشور میشود، بلکه نویدبخش آیندهای روشن، امن و سرافراز برای ایران اسلامی خواهد بود. امید است با تکیه بر خون پاک شهدا، همت والای جهادگران و توانمندیهای داخلی، پرچم خدمت، سازندگی و مقاومت همواره برافراشته بماند و کشور عزیزمان، ایران اسلامی، در سایه وحدت، ایمان و تلاش فرزندان مخلص خود، روزبهروز سرافرازتر و آبادتر گردد. حبیبالله غفوری نمایندهی ولیفقیه در استان و امام جمعهی کرمانشاه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه