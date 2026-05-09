پخش زنده
امروز: -
در راستای خودکفایی در تولید بذر، مزارع بذر پرورشی جو و گندم در ایستگاه تحقیقات دامپروری کشاورزی شهرستان گلپایگان زیر کشت رفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: بذر مهمترین نهاده و دغدغه در بخش کشاورزی است و با توجه به پتانسیل، تخصص و ظرفیتهای علمی موجود در مرکز تحقیقات، تولید بذرهای پرورشی پایه گندم و جو در ایستگاه تحقیقاتی گلپایگان با قوت ادامه دارد.
ترابی افزود: خودکفایی در تولید بذر گامی اساسی در تامین بذور پایه شرکتهای پیمانکار خصوصی، حرکت به سمت خودکفایی و اشتغال زایی خواهد بود و قوت غالب مردم کشور بدون دغدغه تامین می شود.
محلوجی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هم گفت:ارقام جو آذران، طبس، فورتانا، طاهر و عرفان؛ همچنین رقم گندم حیران متحمل به تنش سرما، در این ایستگاه در حال تکثیر هستند.