رئیس سازمان حج و زیارت گفت: از روز دوشنبه، هفتم اردیبهشت تا پایان روز جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ماه، حدود ۱۹ هزار نفر از زائران ایرانی وارد عربستان شده‌اند که از این تعداد، حدود ۹ هزار نفر به مکه مکرمه منتقل شده‌اند و هم اکنون نزدیک به ۱۰ هزار زائر در مدینه منوره حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان با تشریح آخرین وضعیت ورود زائران کشورمان به سرزمین وحی اظهار کرد: عملیات ورود زائران ایرانی به مدینه تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت. همچنین انتقال زائران از شهر پیامبر اکرم (ص) به مکه مکرمه نیز با استفاده از قطار سریع‌السیر در حال انجام شدن است.

وی افزود: تمام خدمات پیش‌بینی‌شده از جمله اسکان، تغذیه، حمل‌ونقل و خدمات درمانی در مکه و مدینه مطابق برنامه‌ریزی‌ها در حال ارائه است.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تمام درمانگاه‌ها و هتل‌ها در مدینه فعال هستند، گفت: در مکه، ۴ درمانگاه ۲۴ ساعته و یک درمانگاه ۸ ساعته درحال خدمات است. از ابتدای ورود تاکنون، چهار نفر به بیمارستان معرفی شده‌اند که حال عمومی آنها هم مساعد است و به زودی برای انجام دادن عملیات حج ترخیص می‌شوند.

گفتنی است؛ امسال حدود ۳۰ هزار زائر ایرانی برای حضور در حج تمتع به سرزمین وحی اعزام می‌شوند که تا پایان روز جمعه، حدود ۶۳ درصد آنان وارد عربستان سعودی شده‌اند.