کتاب «سلول ۱۴» خاطرات رهبر شهید انقلاب از دوران تبعید و زندان در دوره پهلوی، به زبان روسی منتشر شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از مسکو، کتاب «سلول ۱۴» حاوی خاطرات حضرت آیتالله العظمی سیّد علی خامنهای از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی است.
اصل این کتاب به زبان عربی تألیف شده و با نام «إنّ مع الصّبر نصراً» در بیروت منتشر و از سوی شهید آیتالله سیّد حسن نصرالله معرّفی شد و سپس با عنوان «سلول ۱۴» و «خون دلی که لعل شد» به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده بود.
اکنون این کتاب با ترجمه «الکساندر آندویوشکین» در ۲۵۶ صفحه از سوی انتشارات آ.اس.ت (АСТ) و صدرا به زبان روسی ترجمه و در دسترس علاقمندان به تاریخ انقلاب اسلامی و شخصیت رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.
آنچه کتاب حاضر را از کتابهای مشابه متمایز میکند، بیان حکمتها، درسها و عبرتهایی است که به فراخور بحثها بیان شده و هر کدام از آنها میتواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب به ویژه جوانان عزیز با فجایع رژیم منحوس پهلوی، و همچنین سختیها، مرارتها و رنجهای مبارزان و در مقابل پایمردیها، مقاومتها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد.
زندگینامه خودنوشتِ رهبر شهید انقلاب، تصاویر مرتبط، و نمایههای مختلف از دیگر بخشهای این کتاب است.
تهیه متن روسی، ویرایش و آمادهسازی برای نشر توسط بنیاد ابن سینا، انتشارات صدرا و انتشارات انقلاب اسلامی اتجام شد و در نهایت با سرمایهگزاری بزرگترین ناشر روسیه یعنی «آ.اس.ت» در ۲۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.
انتشارات آ.اس.ت (АСТ) ناشری پرچمدار و پیشرو در بازار کتاب روسیه است که از سال ۱۹۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده و با سهم ۲۰ درصدی از بازار کتاب روسیه و انتشار سالانه بیش از ۴۰ میلیون نسخه کتاب، به عنوان غول صنعت نشر این کشور شناخته میشود.
انتشارات آ.اس.ت پیش از این ترجمههای روسی قرآن کریم، نهج البلاغه و همچنین کتاب صوتی نهج البلاغه به زبان روسی را که در بنیاد ابن سینا و انتشارات صدرا تهیه و آماده شده، با سرمایهگزاری خود منتشر کرده است.
ترجمه روسی قرآن تاکنون ۱۰ بار از سوی این ناشر بزرگ روسی در قطع و اندازههای مختلف به چاپ رسیده است.