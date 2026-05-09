به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: این مانور با هدف ارتقای توان عملیاتی، افزایش آمادگی نیرو‌های جوان و تمرین هماهنگی میان تیم‌های امدادی در شرایط مختلف اجرا شد.

طاهری افزود: در این رزمایش اعضای تیم‌های سحاب (سفیران حمایت‌های امدادی و بشردوستانه) و سحر (سفیران حمایت‌های روانی اجتماعی) با نحوه ارائه خدمات بشردوستانه، حمایت‌های روانی ـ اجتماعی و مدیریت صحنه در شرایط بحران آشنا شدند.

وی افزود: شرکت‌کنندگان همچنین مهارت‌های کار تیمی، ارتباط مؤثر با آسیب‌دیدگان و ارائه خدمات اولیه حمایتی را در قالب تمرین‌های عملی تجربه کردند.